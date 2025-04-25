SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Xauusd by Fy M5
Diogo Marinho Figueiro Rangel

Xauusd by Fy M5

Diogo Marinho Figueiro Rangel
0 recensioni
Affidabilità
29 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 4%
HantecMarkets-MT5
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
210
Profit Trade:
98 (46.66%)
Loss Trade:
112 (53.33%)
Best Trade:
290.48 USD
Worst Trade:
-136.62 USD
Profitto lordo:
3 913.29 USD (137 421 pips)
Perdita lorda:
-3 717.19 USD (113 126 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (176.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
412.46 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
20.67%
Massimo carico di deposito:
46.78%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.32
Long Trade:
103 (49.05%)
Short Trade:
107 (50.95%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.93 USD
Profitto medio:
39.93 USD
Perdita media:
-33.19 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-457.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-457.26 USD (8)
Crescita mensile:
0.37%
Previsione annuale:
4.46%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
169.62 USD
Massimale:
607.48 USD (10.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.53% (607.48 USD)
Per equità:
1.46% (84.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.h 208
GBPUSD.h 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.h 305
GBPUSD.h -109
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.h 25K
GBPUSD.h -534
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +290.48 USD
Worst Trade: -137 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +176.17 USD
Massima perdita consecutiva: -457.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.22 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 19:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 08:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.29 07:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 06:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.28 00:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 16:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
