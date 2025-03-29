- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
140
Profit Trade:
106 (75.71%)
Loss Trade:
34 (24.29%)
Best Trade:
87.95 USD
Worst Trade:
-34.63 USD
Profitto lordo:
1 654.70 USD (12 642 pips)
Perdita lorda:
-436.92 USD (3 541 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (167.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
167.93 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
7.61%
Massimo carico di deposito:
49.82%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
14.55
Long Trade:
59 (42.14%)
Short Trade:
81 (57.86%)
Fattore di profitto:
3.79
Profitto previsto:
8.70 USD
Profitto medio:
15.61 USD
Perdita media:
-12.85 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-73.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-73.42 USD (3)
Crescita mensile:
0.23%
Previsione annuale:
4.67%
Algo trading:
79%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.75 USD
Massimale:
83.71 USD (0.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.76% (77.13 USD)
Per equità:
3.34% (339.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|140
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|9.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +87.95 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +167.93 USD
Massima perdita consecutiva: -73.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-MT5 12
|11.25 × 8
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
13%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
68
79%
140
75%
8%
3.78
8.70
USD
USD
3%
1:30