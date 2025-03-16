- Crescita
Trade:
74
Profit Trade:
37 (50.00%)
Loss Trade:
37 (50.00%)
Best Trade:
73.41 USD
Worst Trade:
-42.53 USD
Profitto lordo:
416.01 USD (43 297 pips)
Perdita lorda:
-368.46 USD (37 449 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (144.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
144.11 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
11.50%
Massimo carico di deposito:
13.15%
Ultimo trade:
32 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.50
Long Trade:
41 (55.41%)
Short Trade:
33 (44.59%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
11.24 USD
Perdita media:
-9.96 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-59.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59.96 USD (5)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
82.55 USD
Massimale:
95.57 USD (35.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.56% (95.57 USD)
Per equità:
13.95% (36.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|45
|GBPJPY
|6
|EURUSD
|4
|USDJPY
|4
|AUDUSD
|3
|GBPUSD
|2
|EURAUD
|2
|EURGBP
|2
|EURJPY
|2
|AUDJPY
|2
|GBPAUD
|2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|37
|GBPJPY
|-15
|EURUSD
|2
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|-4
|GBPUSD
|3
|EURAUD
|5
|EURGBP
|1
|EURJPY
|7
|AUDJPY
|5
|GBPAUD
|6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.2K
|GBPJPY
|-2.1K
|EURUSD
|240
|USDJPY
|80
|AUDUSD
|-354
|GBPUSD
|268
|EURAUD
|828
|EURGBP
|47
|EURJPY
|928
|AUDJPY
|686
|GBPAUD
|1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +73.41 USD
Worst Trade: -43 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +144.11 USD
Massima perdita consecutiva: -59.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarkets-Server1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
EagleFX-Live
|0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
|1.70 × 10
RoboForex-ProCent-7
|4.00 × 3
