SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Marcos Macenski Trader
Marcos Roberto Macenski

Marcos Macenski Trader

Marcos Roberto Macenski
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 19%
HantecMarkets-Server1
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
74
Profit Trade:
37 (50.00%)
Loss Trade:
37 (50.00%)
Best Trade:
73.41 USD
Worst Trade:
-42.53 USD
Profitto lordo:
416.01 USD (43 297 pips)
Perdita lorda:
-368.46 USD (37 449 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (144.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
144.11 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
11.50%
Massimo carico di deposito:
13.15%
Ultimo trade:
32 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.50
Long Trade:
41 (55.41%)
Short Trade:
33 (44.59%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
11.24 USD
Perdita media:
-9.96 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-59.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59.96 USD (5)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
82.55 USD
Massimale:
95.57 USD (35.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.56% (95.57 USD)
Per equità:
13.95% (36.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 45
GBPJPY 6
EURUSD 4
USDJPY 4
AUDUSD 3
GBPUSD 2
EURAUD 2
EURGBP 2
EURJPY 2
AUDJPY 2
GBPAUD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 37
GBPJPY -15
EURUSD 2
USDJPY 1
AUDUSD -4
GBPUSD 3
EURAUD 5
EURGBP 1
EURJPY 7
AUDJPY 5
GBPAUD 6
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.2K
GBPJPY -2.1K
EURUSD 240
USDJPY 80
AUDUSD -354
GBPUSD 268
EURAUD 828
EURGBP 47
EURJPY 928
AUDJPY 686
GBPAUD 1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +73.41 USD
Worst Trade: -43 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +144.11 USD
Massima perdita consecutiva: -59.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarkets-Server1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EagleFX-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
1.70 × 10
RoboForex-ProCent-7
4.00 × 3
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati


Non ci sono recensioni
2025.09.25 03:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 23:43
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.26 00:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 00:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 10:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 14:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.27 23:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 15:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 01:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 11:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 06:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.10 06:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 00:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.01 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 14:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.30 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 03:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Marcos Macenski Trader
30USD al mese
19%
0
0
USD
303
USD
24
0%
74
50%
12%
1.12
0.64
USD
36%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.