Dua Yong Rew

MOE AP

Dua Yong Rew
0 recensioni
Affidabilità
30 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 29%
Afterprime-Ltd
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
214
Profit Trade:
199 (92.99%)
Loss Trade:
15 (7.01%)
Best Trade:
0.78 USD
Worst Trade:
-3.80 USD
Profitto lordo:
65.22 USD (6 432 pips)
Perdita lorda:
-48.12 USD (4 807 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (11.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.70 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
5.51%
Massimo carico di deposito:
18.29%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.67
Long Trade:
92 (42.99%)
Short Trade:
122 (57.01%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
0.08 USD
Profitto medio:
0.33 USD
Perdita media:
-3.21 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-6.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.80 USD (2)
Crescita mensile:
-8.60%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.13 USD
Massimale:
10.24 USD (12.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.04% (10.24 USD)
Per equità:
4.29% (3.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 214
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.78 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +11.70 USD
Massima perdita consecutiva: -6.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Afterprime-Ltd" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real28
4.00 × 1
Mixture Of Expert

Recommended broker list, please refer to my profile

https://www.mql5.com/en/users/doshur


Join my telegram group for information https://t.me/stepperbo


Non ci sono recensioni
2025.09.18 14:05
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 10:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 06:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 12:53
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.92% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 22:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.26 13:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.26 13:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.24 14:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.09 00:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.09 00:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
