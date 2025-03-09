- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
214
Profit Trade:
199 (92.99%)
Loss Trade:
15 (7.01%)
Best Trade:
0.78 USD
Worst Trade:
-3.80 USD
Profitto lordo:
65.22 USD (6 432 pips)
Perdita lorda:
-48.12 USD (4 807 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (11.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.70 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
5.51%
Massimo carico di deposito:
18.29%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.67
Long Trade:
92 (42.99%)
Short Trade:
122 (57.01%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
0.08 USD
Profitto medio:
0.33 USD
Perdita media:
-3.21 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-6.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.80 USD (2)
Crescita mensile:
-8.60%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.13 USD
Massimale:
10.24 USD (12.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.04% (10.24 USD)
Per equità:
4.29% (3.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|214
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.78 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +11.70 USD
Massima perdita consecutiva: -6.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Afterprime-Ltd" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real28
|4.00 × 1
Mixture Of Expert
Recommended broker list, please refer to my profile
https://www.mql5.com/en/users/doshur
Join my telegram group for information https://t.me/stepperbo
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
29%
0
0
USD
USD
77
USD
USD
30
100%
214
92%
6%
1.35
0.08
USD
USD
12%
1:200