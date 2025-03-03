- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
749
Profit Trade:
593 (79.17%)
Loss Trade:
156 (20.83%)
Best Trade:
101.37 GBP
Worst Trade:
-96.36 GBP
Profitto lordo:
2 042.47 GBP (120 925 pips)
Perdita lorda:
-1 766.70 GBP (108 236 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (148.80 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
148.80 GBP (23)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
20.31%
Massimo carico di deposito:
24.63%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.64
Long Trade:
471 (62.88%)
Short Trade:
278 (37.12%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.37 GBP
Profitto medio:
3.44 GBP
Perdita media:
-11.32 GBP
Massime perdite consecutive:
12 (-67.89 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-174.32 GBP (6)
Crescita mensile:
-6.90%
Previsione annuale:
-83.76%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.42 GBP
Massimale:
430.70 GBP (25.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.43% (430.67 GBP)
Per equità:
42.32% (225.98 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|630
|GBPUSD
|110
|EURUSD
|9
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|215
|GBPUSD
|176
|EURUSD
|-36
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|16K
|GBPUSD
|376
|EURUSD
|-3.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +101.37 GBP
Worst Trade: -96 GBP
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +148.80 GBP
Massima perdita consecutiva: -67.89 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live
|4.00 × 1
|
Earnex-Trade
|6.20 × 15
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.08 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.60 × 55
|
FBS-Real
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|13.45 × 76
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
-18%
0
0
USD
USD
276
GBP
GBP
30
100%
749
79%
20%
1.15
0.37
GBP
GBP
65%
1:500