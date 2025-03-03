SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / ICT 047 Golden Cable
Imtiaz Chowdhury

ICT 047 Golden Cable

Imtiaz Chowdhury
0 recensioni
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -18%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
749
Profit Trade:
593 (79.17%)
Loss Trade:
156 (20.83%)
Best Trade:
101.37 GBP
Worst Trade:
-96.36 GBP
Profitto lordo:
2 042.47 GBP (120 925 pips)
Perdita lorda:
-1 766.70 GBP (108 236 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (148.80 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
148.80 GBP (23)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
20.31%
Massimo carico di deposito:
24.63%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.64
Long Trade:
471 (62.88%)
Short Trade:
278 (37.12%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.37 GBP
Profitto medio:
3.44 GBP
Perdita media:
-11.32 GBP
Massime perdite consecutive:
12 (-67.89 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-174.32 GBP (6)
Crescita mensile:
-6.90%
Previsione annuale:
-83.76%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.42 GBP
Massimale:
430.70 GBP (25.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.43% (430.67 GBP)
Per equità:
42.32% (225.98 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 630
GBPUSD 110
EURUSD 9
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 215
GBPUSD 176
EURUSD -36
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 16K
GBPUSD 376
EURUSD -3.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +101.37 GBP
Worst Trade: -96 GBP
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +148.80 GBP
Massima perdita consecutiva: -67.89 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live
4.00 × 1
Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.02 08:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 09:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.28 22:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 10:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 14:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.04 14:45
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 13:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 10:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 00:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.26 08:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 16:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 15:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.08 16:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 14:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 13:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 08:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 07:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 05:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ICT 047 Golden Cable
50USD al mese
-18%
0
0
USD
276
GBP
30
100%
749
79%
20%
1.15
0.37
GBP
65%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.