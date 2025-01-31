SegnaliSezioni
Ho King Chan

KK LONG LYKDM

Ho King Chan
0 recensioni
Affidabilità
33 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 40%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
229
Profit Trade:
203 (88.64%)
Loss Trade:
26 (11.35%)
Best Trade:
160.43 USD
Worst Trade:
-111.02 USD
Profitto lordo:
1 423.18 USD (33 810 pips)
Perdita lorda:
-451.31 USD (12 405 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (181.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
233.15 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
84.25%
Massimo carico di deposito:
5.05%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
4.66
Long Trade:
115 (50.22%)
Short Trade:
114 (49.78%)
Fattore di profitto:
3.15
Profitto previsto:
4.24 USD
Profitto medio:
7.01 USD
Perdita media:
-17.36 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-19.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-199.83 USD (2)
Crescita mensile:
4.71%
Previsione annuale:
57.12%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
208.38 USD (2.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.23% (208.38 USD)
Per equità:
15.65% (381.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD+ 31
EURUSD+ 22
AUDUSD+ 22
GBPUSD+ 22
CADJPY+ 20
USDCHF+ 20
AUDCHF+ 19
AUDNZD+ 18
EURCHF+ 18
CADCHF+ 15
EURGBP+ 13
AUDCAD+ 6
USDJPY+ 1
EURJPY+ 1
NZDUSD+ 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD+ 82
EURUSD+ 55
AUDUSD+ 114
GBPUSD+ 129
CADJPY+ 74
USDCHF+ 116
AUDCHF+ 123
AUDNZD+ 19
EURCHF+ 134
CADCHF+ 80
EURGBP+ 39
AUDCAD+ 6
USDJPY+ 0
EURJPY+ 0
NZDUSD+ 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD+ 1.7K
EURUSD+ -1.6K
AUDUSD+ 3.2K
GBPUSD+ 3K
CADJPY+ 3K
USDCHF+ 3K
AUDCHF+ 1.6K
AUDNZD+ 1.6K
EURCHF+ 2.4K
CADCHF+ 1.9K
EURGBP+ 903
AUDCAD+ 730
USDJPY+ 33
EURJPY+ 57
NZDUSD+ 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +160.43 USD
Worst Trade: -111 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +181.20 USD
Massima perdita consecutiva: -19.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.07.01 07:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 06:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.18 04:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.28 03:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.18 06:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.07 13:36
Share of trading days is too low
2025.02.07 13:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.07 03:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.31 19:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.31 19:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.31 19:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.01.31 19:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.31 19:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
KK LONG LYKDM
30USD al mese
40%
0
0
USD
2.6K
USD
33
100%
229
88%
84%
3.15
4.24
USD
16%
1:500
