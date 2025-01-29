SegnaliSezioni
Muhammad Farichin

Goldvesting

Muhammad Farichin
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 96%
Exness-Real
1:20
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
229
Profit Trade:
53 (23.14%)
Loss Trade:
176 (76.86%)
Best Trade:
116.63 USD
Worst Trade:
-18.28 USD
Profitto lordo:
1 456.25 USD (1 315 203 pips)
Perdita lorda:
-1 006.45 USD (939 692 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (64.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
165.49 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
23.59%
Massimo carico di deposito:
48.89%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
3.36
Long Trade:
184 (80.35%)
Short Trade:
45 (19.65%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
1.96 USD
Profitto medio:
27.48 USD
Perdita media:
-5.72 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-70.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-98.51 USD (9)
Crescita mensile:
33.63%
Previsione annuale:
408.06%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.30 USD
Massimale:
133.72 USD (14.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.77% (133.72 USD)
Per equità:
2.64% (14.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 229
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 450
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 376K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +116.63 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +64.14 USD
Massima perdita consecutiva: -70.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trading automatico. Ingresso singolo con stop loss, take profit e trailing stop. Per maggiori informazioni, visita il mio sito web: https://goldvesting.id/
Non ci sono recensioni
2025.06.26 14:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 01:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 08:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 22:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 13:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 23:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 08:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.13 06:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.11 01:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.27 06:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.06 04:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.06 03:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.03 21:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:100
2025.01.29 10:43
Share of trading days is too low
2025.01.29 10:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.29 07:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 07:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 07:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.01.29 07:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
