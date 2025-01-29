- Crescita
Trade:
229
Profit Trade:
53 (23.14%)
Loss Trade:
176 (76.86%)
Best Trade:
116.63 USD
Worst Trade:
-18.28 USD
Profitto lordo:
1 456.25 USD (1 315 203 pips)
Perdita lorda:
-1 006.45 USD (939 692 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (64.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
165.49 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
23.59%
Massimo carico di deposito:
48.89%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
3.36
Long Trade:
184 (80.35%)
Short Trade:
45 (19.65%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
1.96 USD
Profitto medio:
27.48 USD
Perdita media:
-5.72 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-70.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-98.51 USD (9)
Crescita mensile:
33.63%
Previsione annuale:
408.06%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.30 USD
Massimale:
133.72 USD (14.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.77% (133.72 USD)
Per equità:
2.64% (14.33 USD)
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Trading automatico. Ingresso singolo con stop loss, take profit e trailing stop. Per maggiori informazioni, visita il mio sito web: https://goldvesting.id/
