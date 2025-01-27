SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MAA by UST
Sam Wuyts

MAA by UST

Sam Wuyts
0 recensioni
Affidabilità
36 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 17%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
533
Profit Trade:
391 (73.35%)
Loss Trade:
142 (26.64%)
Best Trade:
129.91 USD
Worst Trade:
-160.93 USD
Profitto lordo:
2 231.09 USD (4 843 309 pips)
Perdita lorda:
-2 109.74 USD (825 769 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (222.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
222.49 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
6.60%
Massimo carico di deposito:
19.53%
Ultimo trade:
12 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.18
Long Trade:
373 (69.98%)
Short Trade:
160 (30.02%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.23 USD
Profitto medio:
5.71 USD
Perdita media:
-14.86 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-653.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-653.33 USD (5)
Crescita mensile:
4.49%
Previsione annuale:
55.09%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
379.29 USD
Massimale:
664.43 USD (37.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.40% (664.43 USD)
Per equità:
33.70% (601.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USTEC 529
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USTEC 119
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USTEC 68K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +129.91 USD
Worst Trade: -161 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +222.49 USD
Massima perdita consecutiva: -653.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
16.28 × 121
Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.21 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.07.02 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 13:53
No swaps are charged
2025.07.02 13:53
No swaps are charged
2025.07.02 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 07:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.29 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 13:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.73% of days out of 137 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 14:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.24 14:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
