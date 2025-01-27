- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
533
Profit Trade:
391 (73.35%)
Loss Trade:
142 (26.64%)
Best Trade:
129.91 USD
Worst Trade:
-160.93 USD
Profitto lordo:
2 231.09 USD (4 843 309 pips)
Perdita lorda:
-2 109.74 USD (825 769 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (222.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
222.49 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
6.60%
Massimo carico di deposito:
19.53%
Ultimo trade:
12 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.18
Long Trade:
373 (69.98%)
Short Trade:
160 (30.02%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.23 USD
Profitto medio:
5.71 USD
Perdita media:
-14.86 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-653.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-653.33 USD (5)
Crescita mensile:
4.49%
Previsione annuale:
55.09%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
379.29 USD
Massimale:
664.43 USD (37.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.40% (664.43 USD)
Per equità:
33.70% (601.61 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USTEC
|529
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USTEC
|119
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USTEC
|68K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +129.91 USD
Worst Trade: -161 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +222.49 USD
Massima perdita consecutiva: -653.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|16.28 × 121
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
17%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
36
99%
533
73%
7%
1.05
0.23
USD
USD
37%
1:500