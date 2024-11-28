- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
123
Profit Trade:
102 (82.92%)
Loss Trade:
21 (17.07%)
Best Trade:
66.23 USD
Worst Trade:
-54.41 USD
Profitto lordo:
871.71 USD (592 312 pips)
Perdita lorda:
-268.21 USD (195 543 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (36.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
179.94 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
67.41%
Massimo carico di deposito:
37.74%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
11.09
Long Trade:
64 (52.03%)
Short Trade:
59 (47.97%)
Fattore di profitto:
3.25
Profitto previsto:
4.91 USD
Profitto medio:
8.55 USD
Perdita media:
-12.77 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-16.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-54.41 USD (1)
Crescita mensile:
6.38%
Previsione annuale:
77.37%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
54.41 USD (14.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.95% (54.41 USD)
Per equità:
83.46% (285.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|EURUSD
|12
|USDJPY
|9
|USDCHF
|7
|USDCAD
|6
|GBPUSD
|6
|EURJPY
|5
|EURAUD
|5
|GBPNZD
|3
|NZDCHF
|2
|AUDJPY
|2
|GBPAUD
|2
|GBPCHF
|2
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|1
|EURGBP
|1
|EURCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|431
|EURUSD
|10
|USDJPY
|16
|USDCHF
|24
|USDCAD
|0
|GBPUSD
|26
|EURJPY
|25
|EURAUD
|16
|GBPNZD
|1
|NZDCHF
|5
|AUDJPY
|10
|GBPAUD
|10
|GBPCHF
|3
|GBPJPY
|2
|AUDUSD
|0
|CHFJPY
|4
|NZDJPY
|3
|EURGBP
|8
|EURCAD
|4
|NZDUSD
|7
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|375K
|EURUSD
|1.1K
|USDJPY
|2.2K
|USDCHF
|2K
|USDCAD
|356
|GBPUSD
|2.7K
|EURJPY
|3.8K
|EURAUD
|2.7K
|GBPNZD
|502
|NZDCHF
|373
|AUDJPY
|1.5K
|GBPAUD
|1.6K
|GBPCHF
|-294
|GBPJPY
|263
|AUDUSD
|29
|CHFJPY
|658
|NZDJPY
|483
|EURGBP
|568
|EURCAD
|502
|NZDUSD
|725
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +66.23 USD
Worst Trade: -54 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +36.41 USD
Massima perdita consecutiva: -16.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GMI-Live08
|0.00 × 67
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 275
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 51
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 11
|
LCG-Live1
|0.00 × 5
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 376
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 10
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 5
|
Markets.com2-MarketsX
|0.00 × 87
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
GPP-Live
|0.00 × 4
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|0.00 × 58
|
XM.COM-AU-Real 17
|0.00 × 2
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 6
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
RistonCapital-FreshForex Real
|0.00 × 1
|
Esplanade-Live
|0.00 × 19
|
AM-Live3
|0.00 × 24
|
FXBTG-Main
|0.00 × 4
|
Varchev-Real
|0.00 × 164
