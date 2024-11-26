SegnaliSezioni
Anon Thampibal

GOLD 383

Anon Thampibal
0 recensioni
Affidabilità
45 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 156%
FBS-Real-9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 141
Profit Trade:
857 (40.02%)
Loss Trade:
1 284 (59.97%)
Best Trade:
1 590.96 USD
Worst Trade:
-361.68 USD
Profitto lordo:
60 678.34 USD (3 034 811 pips)
Perdita lorda:
-43 227.61 USD (2 195 460 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (1 555.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 886.46 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.15%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
74
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.49
Long Trade:
1 284 (59.97%)
Short Trade:
857 (40.03%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
8.15 USD
Profitto medio:
70.80 USD
Perdita media:
-33.67 USD
Massime perdite consecutive:
27 (-818.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 223.48 USD (15)
Crescita mensile:
22.26%
Previsione annuale:
270.14%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 230.19 USD
Massimale:
4 993.98 USD (21.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.01% (4 981.54 USD)
Per equità:
5.35% (923.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2141
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 17K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 839K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 590.96 USD
Worst Trade: -362 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +1 555.02 USD
Massima perdita consecutiva: -818.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live02
0.00 × 3
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 6
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
AJFFinancialServices-Live
0.00 × 5
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.35 × 23
Exness-Real30
0.38 × 8
ECMarkets-Live02
0.57 × 7
NordFX-Real2
1.29 × 7
VantageInternational-Live 8
1.50 × 14
Non ci sono recensioni
2025.10.03 16:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 12:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 08:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 02:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 03:58
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.22 04:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.12 17:37
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.08 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.07.30 20:41
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.18 22:03
No swaps are charged on the signal account
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GOLD 383
30USD al mese
156%
0
0
USD
25K
USD
45
100%
2 141
40%
100%
1.40
8.15
USD
23%
1:500
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.