Michael Ray Wenceslao

JvelAccount

Michael Ray Wenceslao
0 recensioni
89 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -9%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
490
Profit Trade:
328 (66.93%)
Loss Trade:
162 (33.06%)
Best Trade:
52.32 NZD
Worst Trade:
-44.30 NZD
Profitto lordo:
2 047.02 NZD (121 690 pips)
Perdita lorda:
-2 179.36 NZD (134 040 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (26.58 NZD)
Massimo profitto consecutivo:
119.45 NZD (11)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
69.06%
Massimo carico di deposito:
6.80%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.22
Long Trade:
217 (44.29%)
Short Trade:
273 (55.71%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.27 NZD
Profitto medio:
6.24 NZD
Perdita media:
-13.45 NZD
Massime perdite consecutive:
22 (-222.14 NZD)
Massima perdita consecutiva:
-222.14 NZD (22)
Crescita mensile:
-3.39%
Previsione annuale:
-41.11%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
468.22 NZD
Massimale:
591.34 NZD (37.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.20% (592.25 NZD)
Per equità:
8.30% (102.01 NZD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCADp 128
EURCHFp 99
GBPNZDp 75
GBPAUDp 49
NZDCADp 42
UK100 31
EURCADp 27
AUS200 21
XAUUSDp 12
EURUSDp 3
GBPCADp 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCADp -1
EURCHFp -11
GBPNZDp -14
GBPAUDp -95
NZDCADp -1
UK100 97
EURCADp -87
AUS200 -12
XAUUSDp -43
EURUSDp 76
GBPCADp -12
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCADp 2.5K
EURCHFp -470
GBPNZDp -3.1K
GBPAUDp -5.6K
NZDCADp 1.5K
UK100 5.6K
EURCADp -8.2K
AUS200 -2.8K
XAUUSDp -2.9K
EURUSDp 2.2K
GBPCADp -1.1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +52.32 NZD
Worst Trade: -44 NZD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +26.58 NZD
Massima perdita consecutiva: -222.14 NZD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.07.17 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 07:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 23:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.25 23:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.18 22:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.10 10:40
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.04.30 11:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 19:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 23:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 11:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 12:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.31 19:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 03:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.02 11:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
