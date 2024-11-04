SegnaliSezioni
Phatthadon Jedsadarom

PJ Oil 5

Phatthadon Jedsadarom
0 recensioni
Affidabilità
69 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 282%
Axi.SVG-US10-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
543
Profit Trade:
510 (93.92%)
Loss Trade:
33 (6.08%)
Best Trade:
34.50 USD
Worst Trade:
-39.75 USD
Profitto lordo:
800.24 USD (342 124 pips)
Perdita lorda:
-176.31 USD (23 926 pips)
Vincite massime consecutive:
84 (98.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
99.45 USD (39)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.16%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
7.81
Long Trade:
533 (98.16%)
Short Trade:
10 (1.84%)
Fattore di profitto:
4.54
Profitto previsto:
1.15 USD
Profitto medio:
1.57 USD
Perdita media:
-5.34 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-0.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-71.00 USD (4)
Crescita mensile:
-1.41%
Previsione annuale:
-17.14%
Algo trading:
20%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
79.88 USD (9.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.58% (79.88 USD)
Per equità:
80.17% (698.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USOIL 513
VIX.fs 26
Tesla+ 2
BTCUSD 1
AAL+ 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USOIL 602
VIX.fs 2
Tesla+ 6
BTCUSD 0
AAL+ 14
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USOIL 305K
VIX.fs 23K
Tesla+ 3.1K
BTCUSD -3.2K
AAL+ 140
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +34.50 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 39
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +98.36 USD
Massima perdita consecutiva: -0.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi.SVG-US10-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 23:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 09:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 07:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 08:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 07:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 06:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 10:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 09:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 20:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 16:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 06:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 14:59
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.29 20:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 18:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 16:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 15:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 09:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PJ Oil 5
30USD al mese
282%
0
0
USD
1K
USD
69
20%
543
93%
100%
4.53
1.15
USD
80%
1:500
