SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Loushield03
Yui Man Mok

Loushield03

Yui Man Mok
0 recensioni
Affidabilità
53 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 445%
FXTRADING.com-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
969
Profit Trade:
700 (72.23%)
Loss Trade:
269 (27.76%)
Best Trade:
108.40 USD
Worst Trade:
-255.75 USD
Profitto lordo:
7 888.99 USD (817 904 pips)
Perdita lorda:
-3 850.76 USD (375 529 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (217.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
263.56 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
88.72%
Massimo carico di deposito:
18.42%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.89
Long Trade:
484 (49.95%)
Short Trade:
485 (50.05%)
Fattore di profitto:
2.05
Profitto previsto:
4.17 USD
Profitto medio:
11.27 USD
Perdita media:
-14.32 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-685.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-685.73 USD (4)
Crescita mensile:
13.49%
Previsione annuale:
163.68%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.61 USD
Massimale:
685.73 USD (10.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.84% (685.73 USD)
Per equità:
83.87% (2 612.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.sd 969
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.sd 4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.sd 450K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +108.40 USD
Worst Trade: -256 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +217.54 USD
Massima perdita consecutiva: -685.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXTRADING.com-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.06.29 23:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 06:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 11:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 00:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.24 01:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 20:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 19:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 17:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 16:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 14:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 07:03
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 03:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 01:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.11 23:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.11 22:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 02:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 09:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 14:48
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Loushield03
999USD al mese
445%
0
0
USD
2.4K
USD
53
99%
969
72%
89%
2.04
4.17
USD
84%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.