|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1572
|NZDCAD
|1398
|EURUSD
|910
|EURGBP
|609
|AUDNZD
|512
|GBPUSD
|352
|USDCAD
|327
|EURCAD
|305
|EURCHF
|124
|USDCHF
|116
|CADCHF
|109
|USDJPY
|68
|XAUUSD
|64
|CHFJPY
|22
|AUDUSD
|20
|CADJPY
|19
|AUDCHF
|15
|NZDUSD
|14
|AUDJPY
|13
|GBPJPY
|12
|EURJPY
|9
|NZDJPY
|8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|4.5K
|NZDCAD
|4.4K
|EURUSD
|-340
|EURGBP
|550
|AUDNZD
|465
|GBPUSD
|-231
|USDCAD
|1.8K
|EURCAD
|1.7K
|EURCHF
|-906
|USDCHF
|958
|CADCHF
|-9
|USDJPY
|651
|XAUUSD
|66
|CHFJPY
|50
|AUDUSD
|-40
|CADJPY
|0
|AUDCHF
|-71
|NZDUSD
|171
|AUDJPY
|686
|GBPJPY
|301
|EURJPY
|35
|NZDJPY
|-354
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|66K
|NZDCAD
|55K
|EURUSD
|30K
|EURGBP
|8K
|AUDNZD
|22K
|GBPUSD
|-19K
|USDCAD
|17K
|EURCAD
|20K
|EURCHF
|-508
|USDCHF
|1.6K
|CADCHF
|1.5K
|USDJPY
|17K
|XAUUSD
|14K
|CHFJPY
|395
|AUDUSD
|43
|CADJPY
|-1K
|AUDCHF
|184
|NZDUSD
|12
|AUDJPY
|649
|GBPJPY
|1.3K
|EURJPY
|143
|NZDJPY
|-395
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 10
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 8
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.10 × 29
|
ICMarketsSC-Live05
|0.32 × 103
|
ICMarketsSC-Live33
|0.32 × 34
|
ICMarketsSC-Live07
|0.41 × 32
|
ICMarketsSC-Live10
|0.43 × 76
|
Exness-Real18
|0.45 × 20
|
ICMarketsSC-Live11
|0.50 × 8
|
ICMarkets-Live22
|0.75 × 217
|
ICMarkets-Live12
|0.75 × 234
|
ICMarketsSC-Live02
|0.84 × 19
|
ICMarketsEU-Live17
|0.86 × 21
|
VantageInternational-Live 8
|0.88 × 17
|
ICMarketsSC-Live08
|0.91 × 13398
|
ICMarketsSC-Live31
|0.95 × 607
|
Pepperstone-Edge12
|1.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|1.07 × 108
|
ICMarketsSC-Live03
|1.11 × 9
|
VantageInternational-Live 2
|1.14 × 21
|
ICMarketsSC-Live24
|1.18 × 559
2021.12.12 更新211012v4,更新均线为方法0,欧盘平仓选项1,亚盘平仓选项3.
2021.12.19 更新211012v5,修复欧卖也是1.25 1.35的bug.
2022.1.21 更新211012v6,修复bug,增加三无欧盘.
2022.2.13 更新211012v7,欧盘的直盘加倍调整到1.25.点差设置为3. 买单布林设置1.35.
2022.3.4 211012v7,打仗,降低点风险,三均线欧盘仓位比例从1.4调整到1.2,亚盘调整到1.05,平仓均线欧18,亚16,三无欧盘仓位比例从调整到1.05,平仓均线18.
2022.6.12 220604v1,周一更新为挂单模式,eurchf为全时间段全挂单模式.
2022.6.16 220604v3,买单布林都调为1.65,普通挂单<=03,chf<=16分.
2022.10.25 增加4个eurusd H1的测试策略,仓位0.25%.
2022.10.31 增加1个xauusd H1的测试策略 ,仓位0.25%.
2022.12.29 下架4个10.25的4个eurusd H1策略.
2023.1.4 增加了5个eurusd m30的测试策略,仓位0.1%.
2023.2.13 增加了5个eurusd m30的测试策略,仓位0.1%,增加1个xauusd H1的测试策略 ,仓位0.1%.
2023.3.22 230315v2,升级自动时区,暂时不挂亚盘,修改加仓系数,减小了仓位,取消了挂单.
2023.4.14 增加HS的止损,测试策略仓位减小.
2023.4.23 取消所有测试策略.
2023.7.13 vps起火事故,HS止损从1.25*1.5设置为1.45*2. 取消三角,增加waka.
2023.7.18 HS取消所有chf货币对, 止损设为1.35*1.8.
2023.8.4 HS亏损平仓从2.5调整为3.5.
2023.8.7 HS欧盘和三无分了一半仓位到2.15布林.
2023.8.14 更新230814v1,更新了注释,修正bug.
2023.9.24 更新230924v1,atr逆趋势平仓和 超过多久均线时间变更.
2024.1.4 更新20240101v3,更新14Bar后平仓,更新年底圣诞节到元旦不交易. 仓位195更改为0.4,215更改为0.42~0.45.
2024.3.9 增加3个eurusd H4策略和1个eurusd H1策略.
2024.3.15 取消2024.3.9的4个策略,增加1个eurusdH4策略和2个eurusdH1策略.
2024.3.20 取消了1个2024.3.15的eurusd策略,增加了2个gbpusd的H4策略.
2024.4.3 更新240403v1,修正了除数为0的错误.
2024.5.13 增加1个 2403105的eurusd的H4策略.
2024.6.9 增加1个 2405186的eurusd H1策略.
2024.7.3 更新240701v1,增加超过多少Bar减少均线周期.
2024.7.12 增加1个 2405113的eurusd H1策略.
2024.8.9 马丁减小仓位.
2024.8.28 根据比率改变了2403105的eurusd的H4策,2405186的eurusd H1策略,2405113的eurusd H1策略的仓位.
2024.9.12 增加一个xauusd的H4 2.191的策略.
2024.9.27 根据比率改变了2403105的eurusd的H4策,2405186的eurusd H1策略,2405113的eurusd H1策略的仓位,2,0.75,0.75.
2024.9.28 增加240714的xauusd_h4策略,240824的usdjpy_h4策略,240904的eurusd_h1策略.
2024.10.11 增加241001的2个gbpusd_h4策略.
2024.11.8 增加241116的2个usdcadh1策略.
2025.2.20 HS增加20%止损.
2025.2.24 HS继续增加20%止损,增加买布林 从170到195.
2025.4.23 HS继续增加50%止损,仓位减少到80%, 均线从LWMA改为EMA.
2025.5.8 HS更改为三无均线和atr选项1,止损从3.6增加为4.1.
