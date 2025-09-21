Valute / ZJYL
ZJYL: JIN MEDICAL INTERNATIONAL Ltd
0.57 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ZJYL ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.56 e ad un massimo di 0.60.
Segui le dinamiche di JIN MEDICAL INTERNATIONAL Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.56 0.60
Intervallo Annuale
0.50 2.91
- Chiusura Precedente
- 0.57
- Apertura
- 0.59
- Bid
- 0.57
- Ask
- 0.87
- Minimo
- 0.56
- Massimo
- 0.60
- Volume
- 107
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -21.92%
- Variazione Semestrale
- -21.92%
- Variazione Annuale
- -79.12%
21 settembre, domenica