Valute / ZDAI
ZDAI
0.67 USD 0.04 (6.35%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ZDAI ha avuto una variazione del 6.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.61 e ad un massimo di 0.68.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.61 0.68
Intervallo Annuale
0.39 1.02
- Chiusura Precedente
- 0.63
- Apertura
- 0.62
- Bid
- 0.67
- Ask
- 0.97
- Minimo
- 0.61
- Massimo
- 0.68
- Volume
- 271
- Variazione giornaliera
- 6.35%
- Variazione Mensile
- 36.73%
- Variazione Semestrale
- -12.99%
- Variazione Annuale
- -12.99%
21 settembre, domenica