YYAI
2.18 USD 0.11 (5.31%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio YYAI ha avuto una variazione del 5.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.08 e ad un massimo di 2.34.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.08 2.34
Intervallo Annuale
0.35 10.30
- Chiusura Precedente
- 2.07
- Apertura
- 2.08
- Bid
- 2.18
- Ask
- 2.48
- Minimo
- 2.08
- Massimo
- 2.34
- Volume
- 310
- Variazione giornaliera
- 5.31%
- Variazione Mensile
- -13.49%
- Variazione Semestrale
- 156.47%
- Variazione Annuale
- -77.10%
21 settembre, domenica