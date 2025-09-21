QuotazioniSezioni
Valute / YYAI
Tornare a Azioni

YYAI

2.18 USD 0.11 (5.31%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio YYAI ha avuto una variazione del 5.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.08 e ad un massimo di 2.34.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
2.08 2.34
Intervallo Annuale
0.35 10.30
Chiusura Precedente
2.07
Apertura
2.08
Bid
2.18
Ask
2.48
Minimo
2.08
Massimo
2.34
Volume
310
Variazione giornaliera
5.31%
Variazione Mensile
-13.49%
Variazione Semestrale
156.47%
Variazione Annuale
-77.10%
21 settembre, domenica