YHNA

10.47 USD 0.02 (0.19%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio YHNA ha avuto una variazione del 0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.46 e ad un massimo di 10.47.

Intervallo Giornaliero
10.46 10.47
Intervallo Annuale
10.00 10.70
Chiusura Precedente
10.45
Apertura
10.46
Bid
10.47
Ask
10.77
Minimo
10.46
Massimo
10.47
Volume
3
Variazione giornaliera
0.19%
Variazione Mensile
-0.38%
Variazione Semestrale
2.65%
Variazione Annuale
4.60%
21 settembre, domenica