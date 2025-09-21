Valute / XYLO
XYLO
5.07 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio XYLO ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.07 e ad un massimo di 5.11.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
5.07 5.11
Intervallo Annuale
2.71 5.85
- Chiusura Precedente
- 5.07
- Apertura
- 5.07
- Bid
- 5.07
- Ask
- 5.37
- Minimo
- 5.07
- Massimo
- 5.11
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -2.12%
- Variazione Semestrale
- 26.43%
- Variazione Annuale
- 55.05%
21 settembre, domenica