XTIA: XTI Aerospace Inc
1.60 USD 0.08 (5.26%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio XTIA ha avuto una variazione del 5.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.49 e ad un massimo di 1.66.
Segui le dinamiche di XTI Aerospace Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.49 1.66
Intervallo Annuale
0.04 8.30
- Chiusura Precedente
- 1.52
- Apertura
- 1.50
- Bid
- 1.60
- Ask
- 1.90
- Minimo
- 1.49
- Massimo
- 1.66
- Volume
- 3.760 K
- Variazione giornaliera
- 5.26%
- Variazione Mensile
- -20.00%
- Variazione Semestrale
- 45.45%
- Variazione Annuale
- 700.00%
21 settembre, domenica