XTIA: XTI Aerospace Inc

1.60 USD 0.08 (5.26%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio XTIA ha avuto una variazione del 5.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.49 e ad un massimo di 1.66.

Segui le dinamiche di XTI Aerospace Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.49 1.66
Intervallo Annuale
0.04 8.30
Chiusura Precedente
1.52
Apertura
1.50
Bid
1.60
Ask
1.90
Minimo
1.49
Massimo
1.66
Volume
3.760 K
Variazione giornaliera
5.26%
Variazione Mensile
-20.00%
Variazione Semestrale
45.45%
Variazione Annuale
700.00%
21 settembre, domenica