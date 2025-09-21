Valute / XHLD
XHLD
0.32 USD 0.02 (5.88%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio XHLD ha avuto una variazione del -5.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.32 e ad un massimo di 0.34.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.32 0.34
Intervallo Annuale
0.28 8.54
- Chiusura Precedente
- 0.34
- Apertura
- 0.33
- Bid
- 0.32
- Ask
- 0.62
- Minimo
- 0.32
- Massimo
- 0.34
- Volume
- 296
- Variazione giornaliera
- -5.88%
- Variazione Mensile
- -3.03%
- Variazione Semestrale
- -70.09%
- Variazione Annuale
- -94.67%
21 settembre, domenica