XHG

1.45 USD 0.02 (1.36%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio XHG ha avuto una variazione del -1.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.45 e ad un massimo di 1.57.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.45 1.57
Intervallo Annuale
0.07 3.23
Chiusura Precedente
1.47
Apertura
1.45
Bid
1.45
Ask
1.75
Minimo
1.45
Massimo
1.57
Volume
93
Variazione giornaliera
-1.36%
Variazione Mensile
20.83%
Variazione Semestrale
85.90%
Variazione Annuale
245.24%
21 settembre, domenica