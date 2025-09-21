Valute / WYHG
WYHG
1.38 USD 0.04 (2.82%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WYHG ha avuto una variazione del -2.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.38 e ad un massimo di 1.45.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.38 1.45
Intervallo Annuale
1.11 12.00
- Chiusura Precedente
- 1.42
- Apertura
- 1.41
- Bid
- 1.38
- Ask
- 1.68
- Minimo
- 1.38
- Massimo
- 1.45
- Volume
- 159
- Variazione giornaliera
- -2.82%
- Variazione Mensile
- -3.50%
- Variazione Semestrale
- -85.63%
- Variazione Annuale
- -65.50%
21 settembre, domenica