WXM

3.54 USD 0.19 (5.09%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WXM ha avuto una variazione del -5.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.51 e ad un massimo di 3.86.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
3.51 3.86
Intervallo Annuale
1.52 7.99
Chiusura Precedente
3.73
Apertura
3.73
Bid
3.54
Ask
3.84
Minimo
3.51
Massimo
3.86
Volume
136
Variazione giornaliera
-5.09%
Variazione Mensile
23.34%
Variazione Semestrale
-14.70%
Variazione Annuale
-14.70%
21 settembre, domenica