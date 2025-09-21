Valute / WXM
WXM
3.54 USD 0.19 (5.09%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WXM ha avuto una variazione del -5.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.51 e ad un massimo di 3.86.
Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi.
Intervallo Giornaliero
3.51 3.86
Intervallo Annuale
1.52 7.99
- Chiusura Precedente
- 3.73
- Apertura
- 3.73
- Bid
- 3.54
- Ask
- 3.84
- Minimo
- 3.51
- Massimo
- 3.86
- Volume
- 136
- Variazione giornaliera
- -5.09%
- Variazione Mensile
- 23.34%
- Variazione Semestrale
- -14.70%
- Variazione Annuale
- -14.70%
21 settembre, domenica