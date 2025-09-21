Valute / WOK
WOK
0.81 USD 0.02 (2.53%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WOK ha avuto una variazione del 2.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.76 e ad un massimo di 0.81.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.76 0.81
Intervallo Annuale
0.36 8.45
- Chiusura Precedente
- 0.79
- Apertura
- 0.78
- Bid
- 0.81
- Ask
- 1.11
- Minimo
- 0.76
- Massimo
- 0.81
- Volume
- 207
- Variazione giornaliera
- 2.53%
- Variazione Mensile
- 3.85%
- Variazione Semestrale
- 42.11%
- Variazione Annuale
- -85.14%
21 settembre, domenica