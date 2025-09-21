Valute / WGRX
WGRX
1.37 USD 0.01 (0.72%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WGRX ha avuto una variazione del -0.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.37 e ad un massimo di 1.50.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.37 1.50
Intervallo Annuale
0.62 7.04
- Chiusura Precedente
- 1.38
- Apertura
- 1.37
- Bid
- 1.37
- Ask
- 1.67
- Minimo
- 1.37
- Massimo
- 1.50
- Volume
- 725
- Variazione giornaliera
- -0.72%
- Variazione Mensile
- 13.22%
- Variazione Semestrale
- -67.30%
- Variazione Annuale
- -68.51%
21 settembre, domenica