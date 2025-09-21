QuotazioniSezioni
Valute / WGRX
Tornare a Azioni

WGRX

1.37 USD 0.01 (0.72%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WGRX ha avuto una variazione del -0.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.37 e ad un massimo di 1.50.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
1.37 1.50
Intervallo Annuale
0.62 7.04
Chiusura Precedente
1.38
Apertura
1.37
Bid
1.37
Ask
1.67
Minimo
1.37
Massimo
1.50
Volume
725
Variazione giornaliera
-0.72%
Variazione Mensile
13.22%
Variazione Semestrale
-67.30%
Variazione Annuale
-68.51%
21 settembre, domenica