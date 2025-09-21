QuotazioniSezioni
Valute / WAI
Tornare a Azioni

WAI

3.59 USD 0.20 (5.90%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WAI ha avuto una variazione del 5.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.30 e ad un massimo di 3.65.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
3.30 3.65
Intervallo Annuale
0.10 4.59
Chiusura Precedente
3.39
Apertura
3.32
Bid
3.59
Ask
3.89
Minimo
3.30
Massimo
3.65
Volume
125
Variazione giornaliera
5.90%
Variazione Mensile
2464.29%
Variazione Semestrale
1695.00%
Variazione Annuale
754.76%
21 settembre, domenica