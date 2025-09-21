Valute / VEEA
VEEA
0.68 USD 0.06 (9.68%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VEEA ha avuto una variazione del 9.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.60 e ad un massimo di 0.68.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.60 0.68
Intervallo Annuale
0.51 6.35
- Chiusura Precedente
- 0.62
- Apertura
- 0.64
- Bid
- 0.68
- Ask
- 0.98
- Minimo
- 0.60
- Massimo
- 0.68
- Volume
- 401
- Variazione giornaliera
- 9.68%
- Variazione Mensile
- 17.24%
- Variazione Semestrale
- -52.11%
- Variazione Annuale
- -89.29%
21 settembre, domenica