Valute / TXMD
TXMD: TherapeuticsMD Inc
1.09 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TXMD ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.07 e ad un massimo di 1.09.
Segui le dinamiche di TherapeuticsMD Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.07 1.09
Intervallo Annuale
0.70 2.44
- Chiusura Precedente
- 1.09
- Apertura
- 1.08
- Bid
- 1.09
- Ask
- 1.39
- Minimo
- 1.07
- Massimo
- 1.09
- Volume
- 38
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 3.81%
- Variazione Semestrale
- 18.48%
- Variazione Annuale
- -33.54%
21 settembre, domenica