TVRD
38.24 USD 0.50 (1.29%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TVRD ha avuto una variazione del -1.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 37.60 e ad un massimo di 39.71.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
37.60 39.71
Intervallo Annuale
15.13 40.77
- Chiusura Precedente
- 38.74
- Apertura
- 38.66
- Bid
- 38.24
- Ask
- 38.54
- Minimo
- 37.60
- Massimo
- 39.71
- Volume
- 195
- Variazione giornaliera
- -1.29%
- Variazione Mensile
- 27.98%
- Variazione Semestrale
- 117.77%
- Variazione Annuale
- 117.77%
21 settembre, domenica