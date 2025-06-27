Valute / TSBX
TSBX: Turnstone Biologics Corp
0.35 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TSBX ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.35 e ad un massimo di 0.35.
Segui le dinamiche di Turnstone Biologics Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.35 0.35
Intervallo Annuale
0.29 0.72
- Chiusura Precedente
- 0.35
- Apertura
- 0.35
- Bid
- 0.35
- Ask
- 0.65
- Minimo
- 0.35
- Massimo
- 0.35
- Volume
- 41
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- -7.89%
- Variazione Annuale
- -50.00%
