TOVX: Theriva Biologics Inc

0.40 USD 0.01 (2.44%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TOVX ha avuto una variazione del -2.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.40 e ad un massimo di 0.42.

Segui le dinamiche di Theriva Biologics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.40 0.42
Intervallo Annuale
0.38 2.22
Chiusura Precedente
0.41
Apertura
0.41
Bid
0.40
Ask
0.70
Minimo
0.40
Massimo
0.42
Volume
468
Variazione giornaliera
-2.44%
Variazione Mensile
-2.44%
Variazione Semestrale
-63.64%
Variazione Annuale
-70.80%
