TOPP
1.59 USD 0.18 (10.17%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TOPP ha avuto una variazione del -10.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.56 e ad un massimo di 1.80.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.56 1.80
Intervallo Annuale
0.99 4.50
- Chiusura Precedente
- 1.77
- Apertura
- 1.74
- Bid
- 1.59
- Ask
- 1.89
- Minimo
- 1.56
- Massimo
- 1.80
- Volume
- 81
- Variazione giornaliera
- -10.17%
- Variazione Mensile
- -29.02%
- Variazione Semestrale
- -24.29%
- Variazione Annuale
- -59.02%
21 settembre, domenica