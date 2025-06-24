Valute / THCH
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
THCH: TH International Limited
2.56 USD 0.02 (0.78%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio THCH ha avuto una variazione del -0.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.56 e ad un massimo di 2.62.
Segui le dinamiche di TH International Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
2.56 2.62
Intervallo Annuale
2.15 5.15
- Chiusura Precedente
- 2.58
- Apertura
- 2.62
- Bid
- 2.56
- Ask
- 2.86
- Minimo
- 2.56
- Massimo
- 2.62
- Volume
- 45
- Variazione giornaliera
- -0.78%
- Variazione Mensile
- -0.78%
- Variazione Semestrale
- -14.67%
- Variazione Annuale
- -36.79%
20 settembre, sabato