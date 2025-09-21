QuotazioniSezioni
Valute / TAVI
Tornare a Azioni

TAVI

10.34 USD 0.02 (0.19%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TAVI ha avuto una variazione del 0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.34 e ad un massimo di 10.34.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
10.34 10.34
Intervallo Annuale
9.89 10.72
Chiusura Precedente
10.32
Apertura
10.34
Bid
10.34
Ask
10.64
Minimo
10.34
Massimo
10.34
Volume
2
Variazione giornaliera
0.19%
Variazione Mensile
0.39%
Variazione Semestrale
2.78%
Variazione Annuale
4.44%
21 settembre, domenica