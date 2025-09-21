Valute / SUUN
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SUUN
1.75 USD 0.05 (2.78%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SUUN ha avuto una variazione del -2.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.74 e ad un massimo di 1.79.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.74 1.79
Intervallo Annuale
1.23 6.43
- Chiusura Precedente
- 1.80
- Apertura
- 1.77
- Bid
- 1.75
- Ask
- 2.05
- Minimo
- 1.74
- Massimo
- 1.79
- Volume
- 162
- Variazione giornaliera
- -2.78%
- Variazione Mensile
- -12.06%
- Variazione Semestrale
- -30.28%
- Variazione Annuale
- -60.59%
21 settembre, domenica