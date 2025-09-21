QuotazioniSezioni
Valute / SUUN
Tornare a Azioni

SUUN

1.75 USD 0.05 (2.78%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SUUN ha avuto una variazione del -2.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.74 e ad un massimo di 1.79.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
1.74 1.79
Intervallo Annuale
1.23 6.43
Chiusura Precedente
1.80
Apertura
1.77
Bid
1.75
Ask
2.05
Minimo
1.74
Massimo
1.79
Volume
162
Variazione giornaliera
-2.78%
Variazione Mensile
-12.06%
Variazione Semestrale
-30.28%
Variazione Annuale
-60.59%
21 settembre, domenica