SUNE
1.43 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SUNE ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.39 e ad un massimo di 1.45.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.39 1.45
Intervallo Annuale
0.01 3.60
- Chiusura Precedente
- 1.43
- Apertura
- 1.43
- Bid
- 1.43
- Ask
- 1.73
- Minimo
- 1.39
- Massimo
- 1.45
- Volume
- 76
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -2.72%
- Variazione Semestrale
- 361.29%
- Variazione Annuale
- 191.84%
21 settembre, domenica