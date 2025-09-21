QuotazioniSezioni
Valute / SSEAU
Tornare a Azioni

SSEAU

10.10 USD 0.01 (0.10%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SSEAU ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.10 e ad un massimo di 10.10.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
10.10 10.10
Intervallo Annuale
10.03 10.10
Chiusura Precedente
10.09
Apertura
10.10
Bid
10.10
Ask
10.40
Minimo
10.10
Massimo
10.10
Volume
1
Variazione giornaliera
0.10%
Variazione Mensile
0.60%
Variazione Semestrale
0.50%
Variazione Annuale
0.50%
21 settembre, domenica