Valute / SOUL
SOUL: Soul and Vibe Interactive Inc.

10.08 USD 0.01 (0.10%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SOUL ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.08 e ad un massimo di 10.08.

Segui le dinamiche di Soul and Vibe Interactive Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
10.08 10.08
Intervallo Annuale
9.69 10.13
Chiusura Precedente
10.07
Apertura
10.08
Bid
10.08
Ask
10.38
Minimo
10.08
Massimo
10.08
Volume
1
Variazione giornaliera
0.10%
Variazione Mensile
0.00%
Variazione Semestrale
1.82%
Variazione Annuale
1.82%
21 settembre, domenica