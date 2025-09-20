Valute / SLXN
SLXN
3.50 USD 0.11 (3.05%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SLXN ha avuto una variazione del -3.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.49 e ad un massimo di 3.72.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.49 3.72
Intervallo Annuale
0.58 22.36
- Chiusura Precedente
- 3.61
- Apertura
- 3.61
- Bid
- 3.50
- Ask
- 3.80
- Minimo
- 3.49
- Massimo
- 3.72
- Volume
- 215
- Variazione giornaliera
- -3.05%
- Variazione Mensile
- -52.19%
- Variazione Semestrale
- 224.07%
- Variazione Annuale
- -45.99%
20 settembre, sabato