Valute / SKK
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SKK: SKK Holdings Ltd
0.42 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SKK ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.41 e ad un massimo di 0.42.
Segui le dinamiche di SKK Holdings Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.41 0.42
Intervallo Annuale
0.38 11.45
- Chiusura Precedente
- 0.42
- Apertura
- 0.42
- Bid
- 0.42
- Ask
- 0.72
- Minimo
- 0.41
- Massimo
- 0.42
- Volume
- 37
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 7.69%
- Variazione Semestrale
- -47.50%
- Variazione Annuale
- -90.67%
21 settembre, domenica