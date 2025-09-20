Valute / SILA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SILA
25.82 USD 0.28 (1.07%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SILA ha avuto una variazione del -1.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.59 e ad un massimo di 26.26.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
25.59 26.26
Intervallo Annuale
22.52 27.50
- Chiusura Precedente
- 26.10
- Apertura
- 26.14
- Bid
- 25.82
- Ask
- 26.12
- Minimo
- 25.59
- Massimo
- 26.26
- Volume
- 504
- Variazione giornaliera
- -1.07%
- Variazione Mensile
- 4.32%
- Variazione Semestrale
- -3.51%
- Variazione Annuale
- 2.66%
20 settembre, sabato