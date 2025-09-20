QuotazioniSezioni
Valute / SILA
Tornare a Azioni

SILA

25.82 USD 0.28 (1.07%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SILA ha avuto una variazione del -1.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.59 e ad un massimo di 26.26.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
25.59 26.26
Intervallo Annuale
22.52 27.50
Chiusura Precedente
26.10
Apertura
26.14
Bid
25.82
Ask
26.12
Minimo
25.59
Massimo
26.26
Volume
504
Variazione giornaliera
-1.07%
Variazione Mensile
4.32%
Variazione Semestrale
-3.51%
Variazione Annuale
2.66%
20 settembre, sabato