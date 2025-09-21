QuotazioniSezioni
Valute / SFHG
Tornare a Azioni

SFHG

0.70 USD 0.03 (4.11%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SFHG ha avuto una variazione del -4.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.70 e ad un massimo di 0.74.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.70 0.74
Intervallo Annuale
0.56 24.00
Chiusura Precedente
0.73
Apertura
0.72
Bid
0.70
Ask
1.00
Minimo
0.70
Massimo
0.74
Volume
67
Variazione giornaliera
-4.11%
Variazione Mensile
-5.41%
Variazione Semestrale
1.45%
Variazione Annuale
-86.00%
21 settembre, domenica