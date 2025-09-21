Valute / SER
SER
4.99 USD 0.38 (8.24%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SER ha avuto una variazione del 8.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.52 e ad un massimo di 4.99.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.52 4.99
Intervallo Annuale
3.81 8.14
- Chiusura Precedente
- 4.61
- Apertura
- 4.52
- Bid
- 4.99
- Ask
- 5.29
- Minimo
- 4.52
- Massimo
- 4.99
- Volume
- 43
- Variazione giornaliera
- 8.24%
- Variazione Mensile
- -6.03%
- Variazione Semestrale
- -11.99%
- Variazione Annuale
- -19.65%
21 settembre, domenica