QuotazioniSezioni
Valute / SCNI
Tornare a Azioni

SCNI: Scinai Immunotherapeutics Ltd - American Depositary Shares

1.45 USD 0.12 (7.64%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SCNI ha avuto una variazione del -7.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.45 e ad un massimo di 1.57.

Segui le dinamiche di Scinai Immunotherapeutics Ltd - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SCNI News

Intervallo Giornaliero
1.45 1.57
Intervallo Annuale
1.40 6.18
Chiusura Precedente
1.57
Apertura
1.57
Bid
1.45
Ask
1.75
Minimo
1.45
Massimo
1.57
Volume
157
Variazione giornaliera
-7.64%
Variazione Mensile
-4.61%
Variazione Semestrale
-46.30%
Variazione Annuale
-59.27%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev