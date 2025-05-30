Valute / SCNI
SCNI: Scinai Immunotherapeutics Ltd - American Depositary Shares
1.45 USD 0.12 (7.64%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SCNI ha avuto una variazione del -7.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.45 e ad un massimo di 1.57.
Segui le dinamiche di Scinai Immunotherapeutics Ltd - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.45 1.57
Intervallo Annuale
1.40 6.18
- Chiusura Precedente
- 1.57
- Apertura
- 1.57
- Bid
- 1.45
- Ask
- 1.75
- Minimo
- 1.45
- Massimo
- 1.57
- Volume
- 157
- Variazione giornaliera
- -7.64%
- Variazione Mensile
- -4.61%
- Variazione Semestrale
- -46.30%
- Variazione Annuale
- -59.27%