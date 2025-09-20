Valute / SBC
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SBC
4.35 USD 0.30 (6.45%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SBC ha avuto una variazione del -6.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.35 e ad un massimo di 4.71.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
4.35 4.71
Intervallo Annuale
2.62 9.20
- Chiusura Precedente
- 4.65
- Apertura
- 4.61
- Bid
- 4.35
- Ask
- 4.65
- Minimo
- 4.35
- Massimo
- 4.71
- Volume
- 462
- Variazione giornaliera
- -6.45%
- Variazione Mensile
- 8.75%
- Variazione Semestrale
- 33.85%
- Variazione Annuale
- -45.76%
20 settembre, sabato