SAGT
2.39 USD 0.06 (2.58%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SAGT ha avuto una variazione del 2.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.36 e ad un massimo di 2.46.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.36 2.46
Intervallo Annuale
1.50 6.25
- Chiusura Precedente
- 2.33
- Apertura
- 2.43
- Bid
- 2.39
- Ask
- 2.69
- Minimo
- 2.36
- Massimo
- 2.46
- Volume
- 90
- Variazione giornaliera
- 2.58%
- Variazione Mensile
- 24.48%
- Variazione Semestrale
- -13.72%
- Variazione Annuale
- -40.25%
21 settembre, domenica