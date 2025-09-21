QuotazioniSezioni
Valute / RITR
RITR

5.94 USD 0.16 (2.77%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RITR ha avuto una variazione del 2.77% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.58 e ad un massimo di 5.96.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.58 5.96
Intervallo Annuale
2.31 8.75
Chiusura Precedente
5.78
Apertura
5.90
Bid
5.94
Ask
6.24
Minimo
5.58
Massimo
5.96
Volume
1.936 K
Variazione giornaliera
2.77%
Variazione Mensile
29.13%
Variazione Semestrale
117.58%
Variazione Annuale
21.47%
21 settembre, domenica