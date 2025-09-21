Valute / RITR
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
RITR
5.94 USD 0.16 (2.77%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RITR ha avuto una variazione del 2.77% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.58 e ad un massimo di 5.96.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
5.58 5.96
Intervallo Annuale
2.31 8.75
- Chiusura Precedente
- 5.78
- Apertura
- 5.90
- Bid
- 5.94
- Ask
- 6.24
- Minimo
- 5.58
- Massimo
- 5.96
- Volume
- 1.936 K
- Variazione giornaliera
- 2.77%
- Variazione Mensile
- 29.13%
- Variazione Semestrale
- 117.58%
- Variazione Annuale
- 21.47%
21 settembre, domenica