QuotazioniSezioni
Valute / RFAI
Tornare a Azioni

RFAI

10.62 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RFAI ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.62 e ad un massimo di 10.62.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
10.62 10.62
Intervallo Annuale
10.11 10.63
Chiusura Precedente
10.62
Apertura
10.62
Bid
10.62
Ask
10.92
Minimo
10.62
Massimo
10.62
Volume
1
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
0.00%
Variazione Semestrale
2.31%
Variazione Annuale
3.71%
21 settembre, domenica