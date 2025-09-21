Valute / RDGT
RDGT
1.35 USD 0.05 (3.57%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RDGT ha avuto una variazione del -3.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.31 e ad un massimo di 1.41.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.31 1.41
Intervallo Annuale
0.70 4.49
- Chiusura Precedente
- 1.40
- Apertura
- 1.41
- Bid
- 1.35
- Ask
- 1.65
- Minimo
- 1.31
- Massimo
- 1.41
- Volume
- 10
- Variazione giornaliera
- -3.57%
- Variazione Mensile
- 12.50%
- Variazione Semestrale
- 40.63%
- Variazione Annuale
- -67.70%
21 settembre, domenica